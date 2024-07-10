بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

منتخب النشميات يبدأ تدريباته في معسكر تركيا استعدادًا للاستحقاقات القادمة

منذ 6 ثواني
منتخب النشميات يبدأ تدريباته في معسكر تركيا استعدادًا للاستحقاقات القادمة

 وطنا اليوم_بدأ المنتخب الوطني النسوي تدريباته الفنية والبدنية في تركيا، ضمن معسكره التدريبي الذي يمتد حتى 16 تموز الجاري في مدينة اسبارطة، إستعدادًا للإستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية إستشفائية مساء اليوم الثلاثاء 9 تموز على ملعب جامعة اسبارطة، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، مع اكتمال قائمة اللاعبات: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، ميساء جبارة، آية المجالي، رند أبوحسين، بانة البيطار، زينة حازم، العنود غازي، هيا خليل، تالا البرغوثي، تسنيم ابو الرب، لانا فراس، عليا نائل، ريتال الشوبكي، نور زوقش، روزبهان فريج، مرح أبو تايه، فرح أبو تايه، لين البطوش، إيناس الجماعين، تحرير القواسمي، ياسمين الأجرب.

ويتضمن المعسكر مواجهتي فريق أنطاليا سبور عند السادسة مساء الجمعة 12 الجاري، على أن يتجدد اللقاء عند الرابعة عصر الإثنين 15، على ملعب جامعة اسبارطة.

ويتطلع الإتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدمًا في الإستحقاقات المقبلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:26

زراعة الكرك تفتتح دورة تدريبية في صناعة الأجبان لتعزيز الاقتصاد المحلي

02:26

سلطة إقليم البترا تناقش مخاطر الفيضانات

00:26

الأونروا: بصمات الأردن لدعمنا واضحة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية

22:57

نقيب الأطباء : قرار الهواري غير قانوني

21:23

الفراية: الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان وأولوية الحكومة مواطنيها

20:53

هانم داود تكتب: الهجره النبويه

20:48

الهيئة الخيرية: ما يزيد عن مليوني قطعة ملابس تم إيصالها لأهلنا في غزة

20:41

قتيلان إسرائيليان بقصف حزب الله للجولان

20:36

الفراية: اولوية الحكومة الاردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين

20:26

سلطة وادي الأردن: لم نخفض كميات المياه للمزارعين

20:15

احالة 7 شركات غير مرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة

19:54

الأردن وفرنسا يبحثان جهود وقف العدوان على غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024