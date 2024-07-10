منتخب النشميات يبدأ تدريباته في معسكر تركيا استعدادًا للاستحقاقات القادمة

وطنا اليوم_بدأ المنتخب الوطني النسوي تدريباته الفنية والبدنية في تركيا، ضمن معسكره التدريبي الذي يمتد حتى 16 تموز الجاري في مدينة اسبارطة، إستعدادًا للإستحقاقات القادمة.

وأجرى المنتخب حصة تدريبية إستشفائية مساء اليوم الثلاثاء 9 تموز على ملعب جامعة اسبارطة، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، مع اكتمال قائمة اللاعبات: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، جود العبادي، ميساء جبارة، آية المجالي، رند أبوحسين، بانة البيطار، زينة حازم، العنود غازي، هيا خليل، تالا البرغوثي، تسنيم ابو الرب، لانا فراس، عليا نائل، ريتال الشوبكي، نور زوقش، روزبهان فريج، مرح أبو تايه، فرح أبو تايه، لين البطوش، إيناس الجماعين، تحرير القواسمي، ياسمين الأجرب.

ويتضمن المعسكر مواجهتي فريق أنطاليا سبور عند السادسة مساء الجمعة 12 الجاري، على أن يتجدد اللقاء عند الرابعة عصر الإثنين 15، على ملعب جامعة اسبارطة.

ويتطلع الإتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للنشميات، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدمًا في الإستحقاقات المقبلة.