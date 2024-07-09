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وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية: الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن الأردن مستمر في دعم وكالة أونروا في ظل الظروف المأساوية التي تزداد تفاقما جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن قدرة أونروا على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة ما تزال محدود جدا بسبب المعوقات التي تفرضها قوات الاحتلال على الوكالة.
وأشار الصفدي إلى أن كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين.
وبين أن قدرة “أونروا” ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة على إيصال المساعدات تراجعت بشكل كبير نتيجة عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي التزاماتها الدولية وتأمين الحماية للموظفين التابعين للأمم المتحدة في غزة.


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