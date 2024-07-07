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عطوة وصك صلح بين الإنس والجن في الأزرق.. واقعة غريبة تثير الدهشة في الاردن

منذ 10 دقائق
عطوة وصك صلح بين الإنس والجن في الأزرق.. واقعة غريبة تثير الدهشة في الاردن

**عمّان / الأزرق**

في حادثة غير مألوفة وغريبة عن العادات العشائرية التقليدية، شهدت منطقة الأزرق شمال شرق المملكة، تنظيم عطوة وصلح بين الإنس والجن قبل عدة أشهر.

وفقاً لمصدر موثوق في الأزرق، وقعت الحادثة في شهر أيلول من العام الماضي، حيث قتل أحد المواطنين أفعى كبيرة وغريبة. لكن بعدها بفترة قصيرة، اكتشف المواطن، الذي يربي عدداً من رؤوس الماشية، أن بعض ماشيته قُتلت ذبحاً من الرقبة بواسطة جهة مجهولة.

ومع تكرار حالات قتل الماشية بالطريقة نفسها دون معرفة الفاعل، أخبره بعض العارفين في المنطقة بأن الجِن هم من يقومون بقتل الماشية انتقاماً لمقتل الأفعى التي تعود لهم.

نصحوه بضرورة اصطحاب جاهة والذهاب إلى المكان الذي قُتلت فيه الأفعى لعقد عطوة وصلح مع الجِن.

المثير في الأمر أنه بعد إجراء الصلح المزعوم مع الجِن، توقفت عمليات قتل الماشية ولم تعد تتكرر، بحسب رواية المصدر والشهود المؤيدين للقصة.


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