المراقب العام للإخوان : يا شباب اجعلوا من طوفان الأقصى رحمة على أوطانكم ولعنة على أعدائكم

وطنا اليوم_

اجعلوا من الانتخابات النيابية القادمة فرصة لتمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة أعدائنا.

الهجرة النبوية أعظم حدث في تاريخ أمتنا و ”طوفان الأقصى” جاء دفاعاً عن مسرى رسولنا الكريم

نشكر وزير الخارجية الأردني الذي رفض أي دور أردني في غزة لما بعد الحرب

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس مراد العضايلة في كلمة له في المسيرة التي نظمتها الحركة الإسلامية في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بعنوان: “الهجرة طوفان النصر” بأن تكون الانتخابات النيابية القادمة فرصة لتمتين الجبهة الداخلية، لمواجهة العدو الصهيوني الذي يستهدف الأردن، وقال:” لتكن الانتخابات النيابية القادمة فرصة لجمع كلمة الأردنيين على الوطن”.

كما طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في المملكة، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع صانع القرار لاعتقال شخصيات وطنية كأحمد حسن الزعبي، ونعيم جعابو، وأيمن صندوقة.

وقال محذراً: “أما سمعتم خطة وزير المالية الصهيوني لتهجير أهلنا من الضفة الغربية إلى الأردن، هذه الخطط تستهدف بلدنا وكياننا وهويتنا

وأضاف المراقب العام من أن “الهجرة النبوية أعظم حدث في تاريخ أمتنا، حيث انتقلت من الضعف إلى التمكين، لبناء مشروع هذه الأمة، ونحن اليوم نعيش لحظات هذه الهجرة مع أبناء وأحفاد رسول الله في غزة، حيث طوفان الأقصى المبارك، الذي جاء دفاعاً عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وزاد بالقول: “نستذكر الهجرة النبوية التي يفتتحها اليوم قادة القسام وقادة حماس والمجاهدون على أرض غزة، حيث أنهم يفتتحون نصراً ومساراً جديداً لهذه الأمة، من خلال مشروع التحرر والتغيير.

ووجه العضايلة رسالة لمن يحاربون دين الإسلام، بالقول بأن الدين الإسلامي لا يحارب، وهو عنوان هذه الأمة وعقيدتها، ولذلك نقول لمن يهاجمون مراكز تحفيظ القرآن الكريم في البادية الشمالية ما الذي تفعلونه في ظل استفحال تعاطي المخدرات وضياع شبابنا من خلال استهداف مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وختم العضايلة كلمته بالتأكيد على أن “أولئك الذين ينتظرون غزة ما بعد الحرب بأن ما عجز الصهاينة عن تحقيقه في الحرب لن يحققوه بهذه الخطوات المتخاذلة، ولا يمكن صنع بديل عن حماس في غزة، موجهاً الشكر لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي رفض إرسال قوات أردنية لغزة قائلاً:” لن ننظف خلف نتنياهو”.