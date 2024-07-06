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إنطلاق فعاليات معسكرات النشاط الرياضي والبدني في مركزي شباب وشابات إربد النموذجي

منذ 6 ثواني
إنطلاق فعاليات معسكرات النشاط الرياضي والبدني في مركزي شباب وشابات إربد النموذجي

 إنطلقت فعاليات معسكر “النشاط الرياضي والبدني” في مركزي شباب إربد و شابات إربد النموذجي ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024، تحت شعار “اليوبيل الفضي، 25 عامًامن العطاء والإنجاز”، بمشاركة 21 شابة 25 شاب ضمن الفئة العمرية 12-14 عام بحضور مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني.

وتضمن المعسكر مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية المحفزة للشابات.

بين المومني أن الهدف من معسكرات النشاط الرياضي والبدني الإستثمار بطاقات الشباب وأوقاتهم من خلال توفير المحفزات على الإبداع والإبتكار.

ودعت مديرية شباب محافظة إربد جميع الراغبين بالتسجيل بالمعسكرات، ممن تتراوح أعمارهم بين 12-30 للتسجيل عبر الرابط التالي https://alhusseincamps.moy.gov.jo.


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