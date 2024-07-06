بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

وطنا اليوم_ردّد الرئيس جو بايدن كلمة “أنا” في حوار تلفزيوني وتفاخر بأنه وسع “الناتو” و”أوقف بوتين”، وأكد بقاءه في المنافسة الرئاسية إلا “إذا نزل الله من السماء وأبلغه بعكس ذلك”.

تفاخر الرئيس بايدن بنفسه خلال حوار مع مذيع abc وأجاب على سؤال في المقابلة حول “قدرته عاى تأدية واجباته الرئاسية في السنوات الأربع المقبلة”، وقال: “أنا من أعاد تجميع “الناتو”، ولم يعتقد أحد أنني أستطيع توسيعه”.

وتابع: “أنا أدير العالم، أنا الرجل الذي أوقف بوتين.. ولن أنسحب من السباق الانتخابي”.

كما أكد بايدن ثقته في قدرته على إدارة البلاد بشكل فعّال، واستذكر إنجازاته على الساحة الدولية وبينها حشد حلف “الناتو” وتشكيل تحالف المحيط الهادئ AUCUS.

وقال بايدن البالغ من العمر 82 سنة إنه لن ينحسب من حملته الانتخابية إلا إذا “نزل الله عز وجل من السماء وقال افعل ذلك” معتبرا أنه يمتلك خطة تتابعية، وواثق من قدرته على الرئاسة ثانية.