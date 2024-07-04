بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أيرلندا.. مظاهرة داعمة لفلسطين تتهم واشنطن بالمساهمة في “الإبادة”

منذ 23 ثانية
أيرلندا.. مظاهرة داعمة لفلسطين تتهم واشنطن بالمساهمة في “الإبادة”

وطنا اليوم_شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مظاهرة داعمة لفلسطين، اتهم المشاركون فيها الولايات المتحدة بالمساهمة في الإبادة الجماعية في غزة.

 

وأفاد مراسل الأناضول الخميس، أن المظاهرة نظمتها “جمعية التضامن مع فلسطين” الأيرلندية وطالب فيها المتظاهرين من الولايات المتحدة إنهاء شراكتها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

 

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “مجرمو الحرب” و”فلسطين حرة” و”10 أطفال يفقدون أرجلهم يوميا”.

 

وفي حديث للأناضول، قالت بيتي بروسيل، منتجة في تلفزيون وراديو إيرلندا (RTE): “إننا نحتج على تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.

 

وتابعت بروسيل: “شاهدنا صور الأطفال والنساء والعائلات يركضون تحت القصف الإسرائيلي على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون. ونعلم أنه يتم تجويعهم عمدا ويقصفون المستشفيات عمدا”.

 

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

 

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:09

ثور غاضب يثير الذعر بين المارة في أحد شواع بيرو

00:09

وفد سعودي يزور قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية

23:05

غالانت: اتفاق غزة “أقرب من أي وقت مضى”

22:07

عاجل – القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على شمال قطاع غزة

21:28

الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة الله

21:13

انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38

20:47

شركات الكيان تنهار ونقاش بالكنيست حذر من فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم

20:35

كمينان للقسام يوقعان قتلى إسرائيليين برفح والشجاعية

19:57

نائب الملك يلتقي البعثتين المشاركتين في أولمبياد وبارالمبيك باريس

19:40

الربيعة يدشّن حزمة من المشاريع الإنسانية لدعم اللاجئين في الأردن

19:37

سلطة إقليم البترا تقرر إعفاء المستأجرين من الإيجارات لعام 2024

19:32

إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون بعنوان ويستمر الوعد

وفيات
الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024