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11.735 مليار دولار ديون جديدة في عهد حكومة الخصاونة

منذ 3 ساعات
11.735 مليار دولار ديون جديدة في عهد حكومة الخصاونة

وطنا اليوم:كتب الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي : ارتفاع اجمالي الدين العام للاردن الى 58.9 مليار دولار ، ليشكل نحو 115% من الناتج المحلي الاجمالي، حتى نهاية الربع الاول من 2024.
وان الحكومة الحالية اضافت لغاية شهر نيسان الماضي قرابة 11.735 مليار دولار في نحو اربع سنوات منذ منتصف العام 2020،
ما يعني اضافتها منذ استلامها ما يعادل 25% او ربع الدين العام للاردن.


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