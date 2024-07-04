طلب قوي على الدينار مدفوعاً بارتفاع الحوالات

وطنا اليوم:مازال الطلب على الدينار الأردني قويا مدفوعا بعدة عوامل اهمها حوالات المغتربين العاملين في الخارج وعودتهم لقضاء عطلة الصيف وفق ما أكده امين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية.

ولفت ديرانية في تصريح إلى أن الطلب على الدينار مازال قويا في السوق المحلي موضحا ان الطلب ارتفع بشكل ملحوظ منذ عيد الاضحى المبارك وحتى الفترة الحالية.

واشار الى ان الطلب على الدينار ارتفع بشكل أكبر بعد عيد الأضحى المبارك بسبب عدة عوامل اهمها السياحة الداخلية وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء عطلة الصيف.

وبين ديرانية أن الطلب على العملات العربية والأجنبية مازال يشهد هدوءاً ملحوظاً في السوق المحلي بسبب تراجع النشاط السياحي بسبب تداعيات الحرب على غزة.