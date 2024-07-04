حماس تكشف آخر التطورات بشأن اتفاق وقف الحرب على غزة

وطنا اليوم_كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان صادر ليل الأربعاء، آخر التطورات بشأن التواصل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.

كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان صادر ليل الأربعاء، آخر التطورات بشأن التواصل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.

وتاليا نص البيان بالكامل:

“أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا الأبي في قطاع غزة.

كما تم التواصل بين رئيس الحركة والمسؤولين في تركيا بشان التطورات الأخيرة.

وقد تعاملت الحركة بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.

حركة المقاومة الإسلامية- حماس