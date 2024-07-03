مركزي الميثاق الوطني من الزرقاء: الانتخابات فرصة تاريخية لتعزيز الديمقراطية وتعظيم دور الانسان

وطنا اليوم_ مركزي الميثاق الوطني : جلالة الملك وضع مجموعة من الرؤى لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية

مركزي الميثاق الوطني : جلالة الملك هو الداعم الاول من أجل تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

مركزي الميثاق الوطني : رؤية الحزب ترجمة الطموحات الملكية إلى واقع ملموس

مركزي الميثاق الوطني : العمل الحزبي ضرورة وطنية وليس رفاهية

الزرقاء 2 تموز 2024 ///

أكد رئيس المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني، العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال جلسة حوارية نظمتها اللجنة الفرعية لجمعية خليل الرحمن / فرع الزرقاء بحضور رئيس الجمعية إيهاب الشريف، وعدد من نواب محافظة الزرقاء وممثلي الفعاليات الشعبية، أن التحول التاريخي في الحياة الحزبية والسياسية يأتي في ظل منعطف تاريخي وأحداث دامية في المنطقة، وخاصة في قطاع غزة، والقدس، والضفة الغربية.

وأوضح الدكتور ناصر الدين أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يقف موقفًا حازمًا في الدفاع عن حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار رئيس المجلس المركزي ناصر الدين أن استراتيجية حزب الميثاق الوطني لا تعتبر العمل الحزبي رفاهية فكرية أو أيديولوجية، بل هو عمل وطني يهدف إلى بناء الأردن الجديد من خلال تحليل الواقع المعاش، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات مؤكدا ان هذا يمكننا من المساهمة في رسم مستقبل يليق ببلدنا ومواطنينا.

وأضاف أن جلالة الملك وضع رؤى استراتيجية على مدى 25 عامًا، تمثلت في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي والإداري مشددا ان هذه الرؤى فعّلت دور المؤسسات وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في نهج واضح لمسيرة الإصلاح الشامل نحو ديمقراطية مسؤولة وفاعلة.

كما أكد على أن العمل الحزبي أصبح ضرورة وطنية تضمن وحدة الكلمة والموقف، بعيدًا عن المزايدات أو الابتعاد عن الواجب الوطني.

هذا وشدد بدوره على أهمية المشاركة في الانتخابات واختيار ممثلي الشعب القادرين على ترجمة الطموحات إلى إنجازات واقعية بثقة واطمئنان.

واعاد التأكيد على أهمية انتهاز هذه الفرصة التاريخية التي تعزز الديمقراطية وتبرز دور المواطن الأردني في تحقيق نهضة بلده، وترسيخ قوته، والمحافظة على أمنه واستقراره.

وتخللت الجلسة نقاشات موسعة مع الحضور حول الأحزاب السياسية والمشاركة الانتخابية وأهميتها في تشكيل المرحلة المقبلة.

وبدورهم أثنى الحضور على زيارة حزب الميثاق الوطني ممثلًا برئيس المجلس المركزي وأعضاء الحزب، إلى المحافظة، مبينين ان حزب الميثاق الوطني لم يتوانوا للحظة عن لقاء أهالي المحافظات والسماع الى مشاكلهم وهمومهم ومناقشتهم بكل الامور الهامة والتي تحدد مستقبلهم.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الفرعية، الأستاذ إيهاب الشريف، أن حزب الميثاق يستمد رؤيته وبرامجه من الرسائل الملكية، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار المسارات البرامجية التي يسعى الحزب إلى ترجمتها على أرض الواقع بما يتناسب مع طموحات الأردنيين وآمالهم.