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الصفدي يلتقي القائم بأعمال السفارة العراقية

2 يوليو 2024
الصفدي يلتقي القائم بأعمال السفارة العراقية

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين، والمستشار الثقافي العراقي خير الدين الأمين.
وشدد رئيس مجلس النواب حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق، مشيراً إلى أهمية التنسيق البرلماني المشترك خدمة لقضايا البلدين وقضايا أمتنا الرئيسية.
وقال الصفدي: لقد عبر جلالة الملك بوضوح وثبات في أكثر من موقف بأن الأردن ينظر بأهمية إلى دور العراق المحوري في المنطقة، ويدعم أمنه واستقراره، فأمن الأردن والعراق واحد.
وأكد الصفدي والقائم بأعمال السفارة العراقية أهمية تعزيز التعاون المشترك بخاصة في الشأن البرلماني، وكذلك العمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية، وتعزيز مختلف أوجه التعاون والتبادل الثقافي والتعليمي المشترك.


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