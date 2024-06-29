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وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

29 يونيو 2024
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

قال الله تعالى : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ،”
“وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره إنتقل الى رحمة الله تعالى
المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي ابو شديد الذي وافته المنية ظهر يوم السبت الموافق 29/6/2024
الدفن يوم الاحد 30/6/2024 بعد صلاة الظهر
والعزاء في قاعه المرحوم عبد الرحيم عودة المجالي في بلدة شيحان لمده 3 ايام
أنا لله وانا اليه لراجعون


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