وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء

قال الله تعالى : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ،”

“وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره إنتقل الى رحمة الله تعالى

المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي ابو شديد الذي وافته المنية ظهر يوم السبت الموافق 29/6/2024

الدفن يوم الاحد 30/6/2024 بعد صلاة الظهر

والعزاء في قاعه المرحوم عبد الرحيم عودة المجالي في بلدة شيحان لمده 3 ايام

أنا لله وانا اليه لراجعون