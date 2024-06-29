الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها 

صرح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة بأنه كثر خلال الأيام الأخيرة الماضية تداول قوائم مرشحين على أنها تمثل القائمة الحزبية لحزب إرادة، وكان آخرها قائمة تم تداولها على نطاق واسع اليوم، ووصف البطاينة ذلك بالتوقعات التي هي أقرب للشائعات وهذا أمر طبيعي قبيل الإصدار الرسمي للقوائم.

وأضاف البطاينة أن رئيس لجنة الإختيار المختصة لم يدعو بعد اللجنة للإجتماع النهائي لحسم القائمة مؤكدا أنه حتى اللحظة لا أحد في الحزب أو خارجه يعلم عن القائمة شيئا بما في ذلك الأمين العام مؤكدا البطاينة على نجاعة ورصانة وحوكمة إجراءات الحزب بهذا الشأن وثقة الهيئة العآمة برئيس وأعضاء اللجنة المختصة والتي أقسمت بأن يكون عملها حيادي يحقق فقط مصلحة الأردن وحزب إرادة.

هذا وتوقع البطاينة الإعلان عن القائمة نهاية الأسبوع الحالي إلا أن ذلك يعود للجنة والتي أكد رئيسها بأن اللجنة لن تصدر قرارها تحت الضغط وسيكون قرارها عادلا ومطمئنا من تحقيق ما أقسمت عليه .