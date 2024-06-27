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%5 نسبة تراجع الصادرات الأردنية للأراضي الفلسطينية

27 يونيو 2024
%5 نسبة تراجع الصادرات الأردنية للأراضي الفلسطينية

وطنا اليوم:انخفضت الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنحو 5%، وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية وصلت خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 71 مليون دينار مقابل 74.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما بينت البيانات أن الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية وصلت خلال شهر نيسان من العام الحالي نحو 15.4 مليون دينار وهي تقريبا القيمة ذاتها من الشهر ذاته من العام الماضي.


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