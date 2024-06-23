استشهاد رقيب وجندي أردنيين في حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

وطنا اليوم_صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح كلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.