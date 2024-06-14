الدفاع المدني يتعامل مع حريق محل لتنجيد السيارات في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الزرقاء والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوجود حريق داخل أحد المحال الخاصة بتنجيد السيارات بمنطقة الهاشمية.

وأضاف أن كوادر الإطفاء تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وبيّن أن الحريق لم ينتج عنه أية إصابات بالأرواح، وتم تشكيل لجنة للتحقيق بأسباب الحريق.