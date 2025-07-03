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عينه بوتين في مارس.. مقتل نائب رئيس البحرية الروسية بكورسك

3 يوليو 2025
عينه بوتين في مارس.. مقتل نائب رئيس البحرية الروسية بكورسك

وطنا اليوم:أعلن أوليج كوجيمياكو، وهو حاكم منطقة في أقصى شرق روسيا، الخميس، أن نائب قائد البحرية الروسية ميخائيل جودكوف، الذي قاد أيضاً لواء قاتل ضد أوكرانيا، قُتل في منطقة كورسك الروسية.
أتى ذلك بعد أن أفادت قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية بوقت سابق على تليغرام أن جودكوف قُتل مع 10 عسكريين آخرين في هجوم أوكراني على مركز قيادة في بلدة كورينيفو بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا.
فيما لم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الدفاع الروسية أو أوكرانيا.

ماذا نعرف عنه؟
يشار إلى أن جودكوف أحد أبرز ضباط الجيش الروسي الذين اغتالتهم أوكرانيا منذ أن شنت موسكو عمليتها العسكرية عام 2022، وفق رويترز.
ونال أوسمة لشجاعته في العمل العسكري ضد أوكرانيا، التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب.
كما ذكر بيان على الموقع الإلكتروني للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عينه نائباً لقائد البحرية في مارس الفائت.
كذلك قاد جودكوف لواء بحرياً تابعاً لأسطول المحيط الهادي الروسي، والذي كان يقاتل في كورسك.
وسيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء من كورسك في هجوم مباغت في أغسطس 2024، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق من العام الحالي طردها.


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