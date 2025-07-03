سوريا تعتقل نباش القبور بنظام الأسد وتحيله إلى القضاء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب ألقت القبض على المدعو “عبد الرحمن دحروج”، وذلك بعد توثيق تورطه في انتهاكات سابقة خلال العمليات العسكرية في الشمال السوري، في عهد النظام السوري السابق.

نبش قبوراً

ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام ومقاطع مصورة تعود لعام 2020، فقد ظهر دحروج وهو يقوم بنبش قبور في إحدى القرى الواقعة شمال البلاد، عقب سيطرة مجموعات مسلحة كانت تُعرف آنذاك باسم “قوات الدفاع الوطني” على المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليه تم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدة أن أي تجاوز أو انتهاك للقانون سيُقابل بالمحاسبة، بغضّ النظر عن الانتماء أو الصفة.

وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا”، أفادت الثلاثاء، بالقبض على أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيئ السمعة.

ونقلت “سانا” عن وزارة الداخلية بيانا جاء فيه: “تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيئ السمعة”.

كما أعلنت القوات الأمنية خلال الأسبوع الماضي، القبض على عدة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق ومتورطة بجرائمه.

ضبط الأوضاع الأمنية

يذكر أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل.

وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 سنة من حكم حزب البعث.