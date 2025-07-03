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التربية تقلّص حصص التربية الإسلامية للصف الحادي عشر

15 ثانية ago
التربية تقلّص حصص التربية الإسلامية للصف الحادي عشر

وطنا اليوم:أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة، أن الوزارة قررت تقليص حصص مادة “التربية الإسلامية” وزيادة الحصص الأسبوعية لمادة “تاريخ الأردن”، وذلك بناءً على توصيات التربويين في الميدان.
وقال “محافظة” إن التعديلات الأخيرة على عدد الحصص الدراسية لبعض المواد، ومنها مادة “التربية الإسلامية”، جاءت استنادًا إلى توصيات من الميدان التربوي، ولا تستهدف أي مادة دينية أو مضمونًا محددًا، بل تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن تقليص حصص مادة “التربية الإسلامية” من ست إلى خمس حصص أسبوعيًا للصف الحادي عشر جاء بناءً على ملاحظات من المعلمين والمشرفين، الذين رأوا أن ست حصص أكثر من اللازم لإنهاء المنهاج.
في المقابل، تقرر زيادة حصص مادة “تاريخ الأردن” من ثلاث إلى أربع حصص أسبوعيًا، لتوفير وقت كافٍ لتغطية المنهاج، استجابةً لمطالب تربويين أكدوا أن الوقت المخصص سابقًا غير كافٍ.

رفع حصص “التربية المهنية” في الصفوف الإعدادية
وبيّن “محافظة” أن التعديلات شملت أيضًا زيادة عدد حصص مبحث “التربية المهنية” للصفوف السابع والثامن والتاسع، بهدف تعزيز المهارات العملية لدى الطلبة، بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو التعليم التطبيقي والمهني.


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