الحاج توفيق: 83 ألف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، الخميس، إن قرابة 83 ألف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، إضافة إلى عبور 16.8 ألف شاحنة إسمنت.

وأضاف الحاج توفيق، خلال لقائه محافظي دمشق وريف دمشق، أن “صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية تفتح مع سوريا قائمة على الشراكة والتنمية المشتركة”.

“نأمل أن يكون الاتفاق السوري التركي بشأن الترانزيت والمعابر يشمل معابر الأردن كممر تجاري”، بحسب الحاج توفيق.

وأشار إلى عقد المنتدى الاقتصادي الأردني السوري والمنتدى الرقمي نهاية الشهر الحالي.

وأشاد محافظ دمشق ماهر مروان خلال استعراضه في غرفة تجارة عمّان إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، بدور الأردن في احتضان اللاجئين السوريين خلال فترة الصراع على مدى أكثر من 14 عاما.

وقال مروان إن سوريا جاهزة للتعاون وتسهيل العلاقات التجارية مع الأردن بالتنسيق مع محافظة دمشق.

وأضاف “نتطلع للاستفادة من خبرات القطاع التجاري في الأردن”، مؤكدا أن التعاون التجاري بين البلدين قيمة مضافة للاقتصاد.