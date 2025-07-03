ضبط 797 متسولا ومتسولة في حزيران

وطنا اليوم:‏‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر حزيران الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

‏وذكرت الوزارة في بيان الخميس، أنها استقبلت 9924 دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي، و 136 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج وأجرت 141 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة و 806 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.

ووفقا للتقرير، تم إلحاق 38 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية وخروج 38 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 5 أطفال، كما تم ترخيص 4 حضانات.

وأوضح، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية – إدارة حماية الأسرة والأحداث 229 حالة، كما بلغ عدد الأحداث المحولين تحت أشراف مراقب السلوك 421 حدثا بموجب قرار قضائي، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 218 حدثا، استفاد منهم 88 حدثا من

برامج التأهيل المهني، وبلغ عدد الأطفال العاملين من الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة 39 طفلا.

‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6094 جمعية، حيث تم تسجيل 28 جمعية جديدة، بينما بلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 115 جمعية وعدد الجمعيات التي تم حلها 20 جمعية وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 5 هيئات وعدد

الهيئات المؤقتة القائمة 12 هيئة وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 3 لجان وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها 9 جمعيات.

‏‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 628 أسرة وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 167 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94%.

‏‏وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 510 حملات لمكافحة التسول تم خلالها ضبط 797 متسولا ومتسولة