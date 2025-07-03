وزارة الأشغال تستجيب بسرعة وتباشر أعمال صيانة لهبوط طريق الموجب

وطنا اليوم:في استجابة سريعة تعكس الجاهزية العالية وحرصها على سلامة مستخدمي الطرق، باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال الصيانة الطارئة لمعالجة الهبوط الذي تعرض له طريق الموجب الحيوي، من خلال تنفيذ خلطة إسفلتية فورية في الموقع.

وأظهرت كوادر الوزارة الفنية والهندسية مهنية عالية في التعامل مع الهبوط، حيث تم تحريك الآليات والمعدات اللازمة بشكل عاجل، والبدء بأعمال التعبيد فوراً، لضمان استمرارية الحركة المرورية ومنع أي حوادث محتملة نتيجة الهبوط.

وثمّن المواطنون والزوار سرعة الاستجابة من قبل الوزارة، معتبرين أن هذا التحرك السريع يعكس تطوراً إيجابياً في أداء الجهات الخدمية وتكريساً لثقافة الإنجاز الميداني.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة في متابعة الطرق بشكل دوري والاستجابة السريعة لأي ملاحظات تتعلق بالبنية التحتية، مما يعزز من مستوى السلامة العامة وجودة الطرق في المملكة.