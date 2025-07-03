انطلاق مهرجان العسل الأردني الأول في عمّان بمشاركة أكثر من 100 عارض

وطنا اليوم:انطلقت الخميس، فعاليات مهرجان العسل الأردني الأول، والذي يُقام في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان بمشاركة واسعة من النحالين والجمعيات التعاونية والأسر الريفية المنتجة.

وأكد أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، الذي افتتح المهرجان مندوبا عن وزير الزراعة، أهمية هذا النوع من المهرجانات في دعم القطاع الزراعي غير التقليدي، لا سيما قطاع النحل، الذي بات يُعد من القطاعات الريادية في الأردن، ويشهد توسعًا ملحوظًا في أعداد النحالين وجودة الإنتاج، حيث يُنتج العسل الأردني اليوم بمواصفات عالية ويُطرح في الأسواق المحلية كما يتم تصديره إلى عدد من الدول.

وأشار الحياري إلى أن وزارة الزراعة تولي قطاع النحل اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تطوير البيئة الداعمة له من خلال إنشاء غابات صناعية اقتصادية تسهم في تحسين مصادر الرحيق للنحل ورفع كفاءة الإنتاج، كما أعلن عن توجه الوزارة لإطلاق لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز الثقة بمنتجات العسل الأردني لدى المستهلك محليًا ودوليًا.

وأضاف أن المهرجان يُمثل منصة فاعلة لدعم وتمكين المجتمعات الريفية، وخاصة المرأة الريفية المنتجة، من خلال تسويق منتجاتها الزراعية والغذائية التقليدية، مما يعزز فرص التنمية المحلية المستدامة ويسهم في دعم الصناعات الغذائية الريفية.

وأوضح رئيس اتحاد النحالين الأردنيين معاذ كظم أن المهرجان الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يشهد مشاركة أكثر من 100 عارض من النحالين والجمعيات التعاونية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة. ويشمل برنامج المهرجان مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال والعائلات، بالإضافة إلى سحوبات وجوائز يومية للزوار.

وأكد كظم أن جميع أنواع العسل المعروضة في المهرجان قد خضعت للفحص المخبري وفقًا للمعايير المعتمدة، وهي ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، ما يعزز من مكانة العسل الأردني في الأسواق.

ويأتي المهرجان في إطار جهود وزارة الزراعة واتحاد النحالين لتعزيز الوعي بأهمية منتجات النحل والتشجيع على استهلاكها، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتمكين صغار المنتجين