بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

احد البنوك الاسلامية يصدم عملاءه قبيل العيد بسحب مبالغ من حساباتهم قبل موعد استحقاق القروض

منذ 40 دقيقة
احد البنوك الاسلامية يصدم عملاءه قبيل العيد بسحب مبالغ من حساباتهم قبل موعد استحقاق القروض

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_فوجئ عملاء أحد البنوك الإسلامية فجر اليوم بخطوة مثيرة للجدل،بعد ان قررت البنوك تجاهل صيحات و مناشدات شعبية لتأجيل القروض للتخفيف على المواطنين احتياجات العيد ، حيث قام البنك بسحب مبالغ متواضعة من أرصدتهم لتسديد أقساط قروض، رغم أن موعد استحقاق هذه الأقساط لم يحن بعد والمقرر في نهاية الشهر.

 

هذه الخطوة أثارت استياء العملاء الذين كانوا يخططون لاستخدام هذه المبالغ لأغراضهم الشخصية أو للاحتفال بالعيد.

 

الجدير بالذكر أن العديد من الأرصدة لم تكن تحتوي على ما يكفي لسداد القسط، ومع ذلك تم اقتطاع المبالغ بدون وجه حق. واشتكى بعض العملاء من أن أرصدتهم كانت تحتوي على مبالغ بسيطة، مثل 50 دينارًا، كانوا يعتزمون سحبها في أول يوم العيد.

 

وعلق الاردنيين على هذا التصرف بغضب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكدوا ان هذا التصرف من البنك يعكس تجاهلًا لاحتياجات العملاء في ظل الظروف الماديه القاسية التي يعاني منها الاردنيين وخصوصا خلال فتره عيد الاضحى المبارك، مما دفع العديد منهم للتعبير عن استيائهم وطلب تدخل الجهات المعنية وتشديد الرقابه من قبل  البنك المركزي على البنوك .

وحصلت وطنا اليوم على صوره من احدى المقترضين الاردنيين تثبت اقتطاع مبلغ “8” دنانير يوم امس علما انه تم اقتطاع مبلغ القرض بالكامل قبل ايام كما هو موضح بالصوره التالية :

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:21

الأمن يدعو المواطنين إلى تقليل التحرك بالمركبات خلال النهار

14:13

استشهاد طفل نتيجة سوء التغذية والجفاف شمالي القطاع

14:04

الدفاع المدني: 354 حادث إطفاء وحرائق أعشاب خلال 24 ساعة

13:55

موقف محرج يتعرض له سوناك الشغوف مع ميلوني

13:47

أضرار جسيمة جراء سقوط 7 صواريخ بكريات شمونة والمطلة

11:48

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

11:46

الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع

11:42

هجوم غير مسبوق.. مدفيديف يتهم واشنطن بالسعي لتحريف الإسلام والمسيحية

11:39

ريا بني بكر تحصد المركز الثالث في جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز

11:14

مهم للراغبين بزيارة تلفريك عجلون خلال عطلة العيد

11:11

وزير الأوقاف: خدمة استثنائية للحجاج الأردنيين في مخيمات منى وعرفات

11:00

الصحة السعودية تحذر : درجة حرارة الأسطح تصل لـ 72 درجة مئوية في المشاعر المقدسة

وفيات
وفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة اللهوفيات الأربعاء 12-6-2024وفيات الثلاثاء 11-6-2024