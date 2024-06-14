احد البنوك الاسلامية يصدم عملاءه قبيل العيد بسحب مبالغ من حساباتهم قبل موعد استحقاق القروض

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_فوجئ عملاء أحد البنوك الإسلامية فجر اليوم بخطوة مثيرة للجدل،بعد ان قررت البنوك تجاهل صيحات و مناشدات شعبية لتأجيل القروض للتخفيف على المواطنين احتياجات العيد ، حيث قام البنك بسحب مبالغ متواضعة من أرصدتهم لتسديد أقساط قروض، رغم أن موعد استحقاق هذه الأقساط لم يحن بعد والمقرر في نهاية الشهر.

هذه الخطوة أثارت استياء العملاء الذين كانوا يخططون لاستخدام هذه المبالغ لأغراضهم الشخصية أو للاحتفال بالعيد.

الجدير بالذكر أن العديد من الأرصدة لم تكن تحتوي على ما يكفي لسداد القسط، ومع ذلك تم اقتطاع المبالغ بدون وجه حق. واشتكى بعض العملاء من أن أرصدتهم كانت تحتوي على مبالغ بسيطة، مثل 50 دينارًا، كانوا يعتزمون سحبها في أول يوم العيد.

وعلق الاردنيين على هذا التصرف بغضب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واكدوا ان هذا التصرف من البنك يعكس تجاهلًا لاحتياجات العملاء في ظل الظروف الماديه القاسية التي يعاني منها الاردنيين وخصوصا خلال فتره عيد الاضحى المبارك، مما دفع العديد منهم للتعبير عن استيائهم وطلب تدخل الجهات المعنية وتشديد الرقابه من قبل البنك المركزي على البنوك .

وحصلت وطنا اليوم على صوره من احدى المقترضين الاردنيين تثبت اقتطاع مبلغ “8” دنانير يوم امس علما انه تم اقتطاع مبلغ القرض بالكامل قبل ايام كما هو موضح بالصوره التالية :