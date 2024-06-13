الأرصاد: تأثير الموجة الحارة مستمر طوال أيام العيد

وطنا اليوم:قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن المملكة ستتأثر اعتبارا من اليوم الخميس بكتلة هوائية حارة جدا وجافة تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة بحوالي 8-9 درجات عن معدلاتها العامة.

وأوضحن أن مصدر هذه الكتلة الهوائية شبه الجزيرة العربية ومتوقع ان يستمر تأثيرها لعدة أيام وصنفت موجة حارة.

واضاف آل خطاب أن الأجواء ستكون اعتبارا من اليوم حارة جدا وجافة، ومتوقع استمرار تأثيرها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تكون الاجواء في المناطق الجبلية حارة بينما تكون حارة جدا في باقي المناطق مثل البادية والأغوار والعقبة مع فروقات قليلة بدرحات الحرارة العظمى خلال الايام القادمة، والتي متوقع ان تسجل في العاصمة عمان ما بين 38-41د. مئوية بينما في الجبال بين 35-37د. مئوية أما في البادية والاغوار والعقبة بين 44-46د.

وأفاد آل خطاب أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة لن يكون فقط خلال النهار بل وخلال ساعات المساء والليل في كافة المناطق حيث من المتوقع أن تكون الاجواء بالمجمل حارة نسبيا لتسجل درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية 22-27د مئوية بينما في باقي المناطق بين 26-30د.مئوية، أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الفترات المسائية والليلية فستكون- اعلى م-ن المعتاد ودرجات.

أما التساؤلات حول الاجواء خلال عطلة العيد بالذات فأكد آل خطاب خلال تصريحاته أن تأثير الموجة الحارة مستمر طوال ايام العيد حيث يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة جدا والجافة وعليه تنصح بأن تكون الزيارات خلال العيد في الفترة المسائية والليلية.

وحذر آل خطاب الاخوة المواطنين من عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس لفترات طويلة في كافة المناطق، خاصة أن هذه الأيام فترة تسوق للأخوة المواطنين وصيام يوم عرفة، وتبادل الزيارات بالعيد، كما وتؤكد بعدم التنزه نهارا تحت أشعة الشمس وبالذات مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنبا للإصابة بالجفاف او ضربات الشمس.