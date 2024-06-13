جامعة البترا تكرم خريج الجامعة راغب البلبيسي

وطنا اليوم:كرم الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة في مكتبه خريج الجامعة راغب البلبيسي، بحضور الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة، والدكتور نضال الصالحي عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، والدكتورة تماضر شطناوي رئيسة قسم التسويق، والسيد علاء عربيات مدير العلاقات العامة والدولية .

وسلم عبد الرحيم البلبيسي درع الجامعة التقديري. وقال عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إن هذه الأنشطة تأتي ضمن سياسة عمادة شؤون الطلبة في إدامة التواصل مع خريجيها المميزين وإبراز قصص نجاحهم.

ومن الجدير بالذكر أن البلبيسي حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة البترا في عام ٢٠١٨ ودرجة الماجستير في التسويق من جامعة إيبو في الصين ، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في مجموعة أبو عودة إخوان لعدة سنوات ثم انتقل بعدها للعمل مديراً للتسويق في شركة حلويات عنبتاوي، بالإضافة إلى تأسيسه شركة فيروز بي كير للمنتجات الطبيعية.