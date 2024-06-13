التعليم العالي: استحداث تخصصات نوعية وحديثة مطلع العام الجامعي القادم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية النوعية والجديدة على مستوى الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والتي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

وسيكون ذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2024-2025 شريطة أن يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها، وقد توزعت التخصصات الجديدة التي وافق المجلس على استحداثها لمختلف الدرجات الجامعية وفقاً لما يلي:

التخصصات المستحدثة لدرجة الدبلوم المتوسط:

ذكاء الأعمال ، العلوم الجمركية والضريبية ، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، السينما وصناعة الأفلام ، التربية البدنية والصحية ، التكييف والتبريد ، الصحة والسلامة والبيئة المهنية ، العمارة والتصميم الداخلي ، اللغة الانجليزية التطبيقية ، الأمن السيبراني ، الوسائط المتعددة الرقمية.

التخصصات المستحدثة لدرجة البكالوريوس:

التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة ، التصميم الداخلي ، إدارة الضيافة ، هندسة الطيران ، الواقع الرقمي وتطوير الألعاب ، التربية الفنية ، الزراعة الرقمية ، تكنولوجيا صيانة الطائرات ، التصنيع الدوائي والبيولوجي ، التغذية السريرية، علم الربوتات ، هندسة التخطيط الحضري والبيئي ، تقنيات الأشعة الطبية ، علوم السمع والنطق ، العلاج الوظيفي ، العلاج التنفسي ، العلوم الحياتية التطبيقية ، تكنولوجيا الطاقة الكهربائية ، الفيزياء الطبية الحيوية ، الكيمياء ، الرياضيات ، التراث الثقافي والطبيعي ، اللغة الإنجليزية التطبيقية ، التحاليل الطبية ، التربية الرياضية ، تكنولوجيا صناعة الاسنان ، الإدارة والتدريب الرياضي ، الإعلام واللغة الإنجليزية ، الأعمال وعلم النفس ، إدارة الموارد البشرية ، التحاليل الطبية والعلوم المخبرية ، هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية ، الهندسة الطبية الحيوية ، هندسة أمن الشبكات والمعلومات ، التغذية والصحة التكاملية ، تكنولوجيا الصناعات الدوائية ، التصميم الداخلي والديكور ، ذكاء الأعمال وتحليل البيانات ، تصميم الأزياء ، الهندسة الصناعية ، التربية المهنية والسلامة العامة ، اللغتان الألمانية – الإنجليزية ، اللغتان الصينية – الإنجليزية ، هندسة المركبات الكهربائية ، تصميم وتطوير الألعاب ، العلوم الطبية المخبرية ، المعلوماتية الحيوية، الأنظمة الذكية.

التخصصات المستحدثة لدرجة الدبلوم العالي:

الأرشفة الرقمية ، التربية ، الخبير الضريبي

التخصصات المستحدثة لدرجة الماجستير:

الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة- علاج القدم السريري ، علوم الحركة والتدريب الرياضي ، الفنون المسرحية ، الفنون البصرية ، تكنولوجيا التطوير الصيدلاني والممارسة ، دبلوماسية المياه ، إعادة تأهيل المنشآت ، علوم المياه والطاقة والغذاء ، تكنولوجيا صناعة الأسنان ، إدارة التحول الرقمي ، الرياضيات ، هندسة ميكانيكية – أنظمة حرارية ، التحاليل الطبية ، إدارة الابتكار والريادة ، المناهج والتعليم الالكتروني ، القيادة التربوية ، التمويل والتكنولوجيا المالية ، العلوم الصيدلانية ، الكيمياء ، التغذية السريرية والحميات ، تكنولوجيا الأعمال ، هندسة الأنظمة الذكية ، هندسة القدرة والطاقة المستدامة.

من جهة أخرى لم يوافق المجلس على طلبات استحداث التخصصات التي قدمتها بعض الجامعات، والتي تضمنت تخصصات راكدة أو مشبعة، إضافةً إلى التخصصات المكررة والمستحدثة سابقاً في جامعات أخرى بشكل كبير.

أما بالنسبة لطلبات استحداث البرامج في درجة الدكتوراة فإن اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي ستقوم بإجراء دراسات معمقة على هذه البرامج للنظر في الموافقة على استحداثها ضمن شروط محددة تضمن جودة مخرجات هذه البرامج، إضافة إلى إجراء مزيد من الدراسة حول حاجة سوق العمل الأردني لخريجي هذه الدرجة/التخصصات.