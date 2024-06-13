يديعوت : السنوار يصر على شروط صارمة وفرص الاتفاق باتت معدومة

وطنا اليوم:أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، بأن مسؤولين في تل أبيب أعربوا عن تشاؤمهم الشديد، بعد تقديم حركة حماس ردها على اقتراح وقف إطلاق النار، ووصفوه بأنه “واحد من أكثر المقترحات تطرفًا”.

وبحسب الصحيفة العربية، فإن المحللين في تل أبيب خلصوا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق تحت هذه الظروف تبدو ضئيلة للغاية.

وأشار مسؤولون إلى أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار، لا يثق بتل أبيب ويعتقد أنها ستنسف الاتفاق عند أي خلاف صغير، ولذلك تصر الحركة على الاتفاق على كل شيء قبل البدء في المرحلة الأولى من الصفقة.

ووصف مسؤولون في تل أبيب رد حماس على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه “فاشل”، بحسب مزاعمهم التي نقلتها الصحيفة العبرية.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى تقييماً للوضع عبر الهاتف مع كبار قادة الأجهزة الأمنية بعد رد حماس.

وذكرت الصحيفة أيضا أن المسؤولين في تل أبيب يعتقدون أن حماس ترى أن وضع تل بيب صعب، ولذلك تضع شروطاً كبيرة.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن حماس تصر ليس فقط على ضمانة أمريكية بوقف القتال، بل أيضًا على ضمانات من الصين وروسيا وتركيا، وهو ما ترفضه تل أبيب.