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وزيرهة النقل تستقبل مدير عام هيئة الطيران المدني الاماراتية

منذ ساعتين
وزيرهة النقل تستقبل مدير عام هيئة الطيران المدني الاماراتية

وطنا اليوم– أستقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الثلاثاء، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف محمد السويدي، بحضور رئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو.

 

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء، عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والإمارات، مثمنة التعاون الدائم والمشترك بين البلدين في شتى المجالات التنموية.

 

وأثنت التهتموني على جهود هيئتي الطيران الأردنية والإماراتية من خلال التنسيق وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي بما يصب في مصلحة البلدين.

 

من جهته، أعرب السويدي عن سعادته بزيارة الأردن في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي، لافتًا إلى إستعداد الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية تقديم كل أوجه الدعم في الأمور الفنية وتبادل الخبرات التدريب في القطاع.


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