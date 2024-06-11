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السنوار لقادة حماس : علينا أن نمضي قدمًا أو فلتكن كربلاء جديدة

منذ 5 ساعات
السنوار لقادة حماس : علينا أن نمضي قدمًا أو فلتكن كربلاء جديدة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، عن فحوى سلسلة من الرسائل التي بعثها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى الوسطاء وأعضاء المكتب السياسي للحركة في الخارج، خلال الأشهر الماضية.
وفي عشرات الرسائل الأخرى التي بعثها السنوار، تطرق إلى أهمية التضحيات والصمود في سبيل تحقيق النصر، مستشهدا بتجارب الشعوب الأخرى في الحروب من أجل الاستقلال والكرامة.
وأضاف السنوار لقادة حماس في الدوحة في رسالة: “رحلة إسرائيل في رفح لن تكون نزهة في الحديقة”، وأشار وفق “وول ستريت جورنال”، إلى أنه “مستعد للموت في القتال”، حيث شبّه في رسالة حديثة الحرب، وقال: “علينا أن نمضي قدمًا على نفس المسار الذي بدأناه أو فلتكن كربلاء جديدة”.


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