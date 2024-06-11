جامعة البترا تخرج طلبة الدبلوم المهني في “قانون الأمن السيبراني في البيئة الرقمية”

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم حفل تخريج طلبة الدبلوم المهني “قانون الأمن السيبراني في البيئة الرقمية”، وسلم الشهادات للخريجين.

شارك في الدبلوم أحد عشر طالبًا وطالبة من تخصصات الحقوق والطب والهندسة وعلم الحاسوب، وقدم الدبلوم محاضرات وورشات في مواضيع ذات علاقة بالقانون والأمن السيبراني، قدمها محاضرون من الجامعات الشريكة في المشروع الأوروبي “AARMENA”. وعقدت المحاضرات والورش في الأردن وفي جامعةإنسبروك النمساوية وجامعة يينا الألمانية واستمرت تسعة أشهر.

حضر الحفل عميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، ومدير مكتب التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا الدكتور علي المقوسي.

وقال عبد الرحيم خلال كلمتة في الحفل: ” إن الحاجة ملحة إلى تطوير وعقد مثل هذا الدبلوم الذي يواكب التطور السريع والمذهل في التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءًا مهمًا في حياتنا”.

واستعرض المقوسي أهداف وإنجازات المشروع الأوروبي “AARMENA” التي تنوعت في إعداد وتصميم وتنفيذ هذا الدبلوم من قبل فريق عمل المشروع في الجامعة، وبالشراكة مع زملاء من الجامعات الشريكة في المشروع من الجامعات العربية والأوروبية، وتوجت هذه الجهود بتخريج هؤلاء الطلبة بعد أن اجتازوا مرحلة إتمام متطلبات التخرج، ومن أهمها تقديم ومناقشة دراسات متعددة في القانون والأمن السيبراني.

وشكر المقوسي فريق العمل، وعمادة كلية الحقوق، وإدارة مركز التعليم المستمر، ورئاسة الجامعة، على الدعم الذي قدموه للمشروع في سبيل تحقيق هذا النجاح. كما شكر منسق المشروع جامعة يينا الألمانية وممثلي الجامعات الشريكة على الجهود وتبادل الخبرات التي تمت بين الشركاء والاتحاد الاوروبي الذي قدم الدعم الكامل للمشروع ولتنفيذ فعالياته المتعددة.

وأشار الطلبة إلى مزايا الدبلوم المتمثلة في زيادة المعارف والتعليم العملي، وتبادل الخبرات والثقافات مع جميع الحاضرين من الجامعات العربية والأوروبية.