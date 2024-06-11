وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا

وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.