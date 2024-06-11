بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا

منذ 36 ثانية
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا

وطنا اليوم:أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:35

بحضور وزير الطاقة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان .. توقيع 66 اتفاقية ضمن مشروع دعم تنفيذ تقنيات الطاقة للقطاع الصناعي

14:31

كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا تفتتح معرضها السنوي “صامدون” وتعقد يومها العلمي عن “التراث والتغير المناخي”

14:29

رئيس مالاوى يعلن مقتل نائبه و 9 آخرين فى تحطم طائرة

14:19

الرئيس الفلسطيني: الحكومة جاهزة لاستلام إدارة قطاع غزة

14:12

جحيم على الأرض.. أهل غزة يتألمون تحت وطأة العطش والأمراض المعدية

14:04

سموتريتش يقتطع ملايين من أموال ضرائب السلطة لصالح عائلات إسرائيلية

13:59

السيسي: مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة يتحملها الاحتلال وحده

13:56

يورو 2024 تشهد النهاية لخمسة مخضرمين

13:45

الملك: الأردن سينظر بامكانية استخدام طائرات عمودية لايصال المساعدات لغزة

12:40

بلدية الزرقاء تحدد أماكن بيع و ذبح الأضاحي

12:33

ولي العهد ينشر صورة جديدة: انا ورجوة

12:27

اصابتان اثر سقوط جزء من سقف مركز صحي في اربد

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024