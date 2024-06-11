السيسي: مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة يتحملها الاحتلال وحده

وطنا اليوم:أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أنه لا بد من توفير الدعم لوكالة الأونروا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة فلسطينيي غزة من العودة لأماكن سكنهم.

وقال السيسي، “مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة تتحمله إسرائيل وحدها في حرب تجويع شاملة تقوم بها ضد كل القطاع”.

وتابع ” أهالي قطاع غزة يتطلعون إلى الأمل في إنقاذهم والعيش بسلام”.

وفي السياق، قال السيسي، إن مصر ترحب بتبني مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل إلى اتفاقٍ للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح في غزة وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية.