مجموعة الخليج للتأمين تهنئ الملك باليوبيل الفضي

وطنا اليوم:يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الأدارة والرئيس التنفيذي وكافة الموظفين في مجموعة الخليج للتأمين – ألاردن بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

وجلالة الملكة رانيا العبدلله المعظمة، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم

، وللعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة ، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية ، سألين المولى عزوجل ان يديم على جلالته موفور الصحة و العافية، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمجد للأردن الحبيب في ظل قيادته الحكيمة.