شهيدان برصاص الاحتلال في طوباس وطولكرم

وطنا اليوم:استشهد فجر اليوم الاثنين، شابان برصاص الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيم الفارعة جنوب طوباس.

وذكر شهود عيان “بأن الشاب يوسف عبد الدايم استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طولكرم خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق المدينة حيث اعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرقي.

وحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نصبت عددا من الكمائن في مدينة طولكرم أطلقت خلالها النار على الشاب عبد الدايم عند مدخل مخيم طولكرم ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه وبقي ينزف إلى أن استشهد متأثرا بإصابته.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أصيب خلالها احد الشبان وأعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله المستشفى التركي بطوباس.

وحسب المصادر الطبية فان الشهيد هو الشاب محمود ابراهيم النبريصي.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت عقب اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال كمنت داخل إحدى البنايات في المخيم وما زالت قوات الاحتلال تنتشر في عدد من احياء المخيم ووادي الفارعة.