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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك المعظم

8 يونيو 2024
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ باليوبيل الفضي لجلالة الملك المعظم

وطنا اليوم_بمناسبة حلول عيد الجلوس الملكي الخامس والعشرين (اليوبيل الفضي) يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وإلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم وإلى عموم أبناء وبنات هذا الوطن العظيم سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن الغالي وأمنه واستقراره وأن يديم عليه رايات العز والفخار وأن يحفظ قيادته الهاشمية الرشيدة.

وكل عام وأنتم جميعا بألف خير


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