حزب ارادة يشارك في مناظره سياسيه في جامعة الزيتونة الاردنية

وطنا اليوم_شارك حزب إرادة في مناظرة سياسية نظمتها جامعة الزيتونة الأردنية للحديث عن الأحزاب ودور الشباب في منظومة التحديث السياسي الى جانب الأمناء العامين لأحزاب تقدم وحشد والعمل بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة دولة الدكتور عبدالله النسور ورئيس الجامعة محمد المجالي وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وقال نائب الامين العام للشؤون السياسية التوعية الحزبية في حزب إرادة إبراهيم العوران ممثلا عن حزب إرادة إن الدولة قدمت ضمانات للشباب للانتساب للأحزاب، مشددا ان على الشباب ان يكونو هم انفسهم ضمانة من خلال المشاركة في صنع القرار، دون ان تكون مشاركتهم بالعدد او ديكور او بسبب وجود المتنفذين او النخب السياسية داخل هذه الأحزاب، حيث ان الحياة السياسية بحاجة لوجود الشباب ولكن بمشاركة فاعلة لانهم يشكلون الأغلبية.

ودعا الشباب الى المشاركة في الأحزاب لانهم هم المتضرر الأكبر من غيابهم وهم من يحققوا المكاسب من المشاركة، مبينًا أن الأولوية في الأردن اليوم للشباب ، و ذلك من خلال تواجدهم على الطاولة واستفادتهم و اكتسابهم المهارات و التجارب من الخبرات الموجودة بالبلد.

وبين العوران ان جوهر منظومة التحديث السياسي تستدعي ان يتسامح الأردنيين ويضعوا أيديهم بأيدي بعض وأن يتصدر الشباب المشهد من أجل العبور بنجاح لما هو قادم، فهناك ضغوطات على الأردن ، وحلنا الوحيد هو إعادة إنتاج أنفسنا، وتمتين الجبهة الداخلية بحداثة وتقدم، منوها اننا في الأردن غرقى بالفردية وفردية التفكير والخلاص الفردي وهذا التفكير لن يحقق التطوير و التنمية ، فحل مشاكلنا يكون بالخلاص من هذا التفكير بتغذية طموح الشباب أن يقودوا المرحلة يالعمل الجماعي وذلك من خلال الاحزاب السياسية.

وبين مشاركة الشباب في المشهد مطلوبة من خلال أحزاب تعطي مساحة حقيقية للشباب والدول والاوطان لا يبنيها المتشائمون ولكن يبنيها من يتطلع للأمام.