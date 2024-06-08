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حجوزات فنادق العقبة في العيد تقترب من النفاد

8 يونيو 2024
حجوزات فنادق العقبة في العيد تقترب من النفاد

قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، السبت، إن الحجوزات الأولية المرتبطة بإجازة عيد الأضحى المبارك تشير لوصول نسب إشغال فنادق العقبة فئة 5 نجوم لـ 88% والأربع نجوم 85% والثلاث نجوم 80%.

وأضاف هلالات أن هذه النسب قابلة للتغيير، مشيرا إلى أن فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم يتوقع أن تصل نسب الإشغال للفترة ذاتها 60% والأربع نجوم 35%، وفق قناة المملكة.

وفيما يخص فنادق العاصمة عمان قال إن فئة 5 نجوم الحجوزات 52% والأربع نجوم 34% والثلاث نجوم 30%، وذلك للفترة ذاتها.

أما البترا فتظهر النسب بحسب هلالات متدنية جدا وللفئات كافة حيث وصلت لفئة الخمس نجوم 6% والأربع وثلاث نجوم وصلت 2% فقط.

وأوضح هلالات أن البترا تعتمد بحجوزاتها على السياحة الأجنبية، وبظل غيابها فالنسب تراجعت بشكل كبير.

واصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة ،  في وقت سابق، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَّدة أعلاه.واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


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