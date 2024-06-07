بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن الاعتداء على رئيس تحرير الغد

وطنا اليوم:تابع الاتحاد الأردني لكرة القدم، ما صدر من أخبار من صحيفة الغد وما تبعها من تدفق بيانات تفيد بتعرض رئيس تحرير صحيفة الغد للاعتداء من قبل أحد موظفي الاتحاد قبيل مباراة منتخب النشامى وطاجيكستان بالتصفيات المشتركة.

ويؤكد الاتحاد الأردني، على أنه باشر تحقيقا داخليا منذ اللحظة الأولى لتلقيه شكوى رئيس تحرير صحيفة الغد تضمن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان خلال الواقعة، والتي أكدت عدم تعرض رئيس التحرير لأي تعدٍ من قبل أي من موظفي الاتحاد، كما يحتفظ الاتحاد بتسجيلات كاميرات المراقبة التي تثبت ذلك.

ويستغرب الاتحاد الأردني قيام صحيفة الغد بنشر الخبر وتداوله عبر الموقع الإلكتروني، دون انتظار نتائج التحقيق أو الاطلاع على تسجيلات الواقعة، ما تسبب بالإساءة لسمعة الاتحاد وموظفيه والقائمين على إدارته، وأدى كذلك إلى الحاق الضرر بهم جميعا، خاصة مع صدور أكثر من بيان تبنى رواية صحيفة الغد دون التحقق من تفاصيل الواقعة وحقيقة ما جرى.

ويجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم، اعتزازه بكافة الجهود المبذولة من كوادره، وتأكيده الدائم على احترام وتقدير الجهات الإعلامية، وممثلي وسائل الإعلام وتقديم كافة التسهيلات لهم أثناء تغطية النشاطات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد، مع الإشارة إلى أن رئيس تحرير صحيفة الغد كان متواجدا مع جماهير الدرجة الخاصة كأحد المشجعين، وليس بصفته الوظيفية.

ويحتفظ الاتحاد الأردني لكرة القدم بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على الاتهامات غير الدقيقة بحق الاتحاد وكوادره وما تضمنته من أذى وضرر.