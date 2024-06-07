الميثاق الوطني يتقدم بالتهنئة للمنتخب الوطني بالفوز الثمين والمستحق

عمان 6 أيار 2024 ///

يتقدم أعضاء ومنتسبو حزب الميثاق الوطني بالتهنئة لمنتخبنا الوطني “النشامى” بعد فوزهم الكبير والمستحق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الطاجكستاني على استاذ عمان الدولي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه المناسبة، يؤكد حزب الميثاق الوطني عميق فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني، مشيدا بالإدارة الحكيمة للجهاز الفني للمنتخب الوطني والتي استطاعت توظيف إمكانيات اللاعبين بشكل مثالي لتحقيق الفوز وبالأداء المميز الذي أظهره النشامى.

ومن الجدير بالذكر، أن فرحة أعضاء ومنتسبي الميثاق الوطني، وعموم الشعب الأردني، بفوز المنتخب الوطني، هذه المرة، مضاعفة، إذ جاءت تزامناً مع احتفالات المملكة بالاعياد الوطنية عيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه،سلطاته الدستورية،ويوم الجيش.

وبهذا الصدد، يثمن حزب الميثاق الوطني الدعم اللامتناهي الذي يقدماه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأمين، حفظها الله ورعاهما، للرياضة الأردنية بشكل عام، ولكرة القدم بشكل خاص؛ إذ إن ذلك من شأنه أن يعزز من مكانة الأردن على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، لا سيما أن القيادة الرشيدة هي الداعم الأكبر لمسيرة التطور والنجاح في مختلف المجالات.