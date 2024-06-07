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دول تخالف السعودية في الإعلان عن موعد عيد الأضحى

7 يونيو 2024
دول تخالف السعودية في الإعلان عن موعد عيد الأضحى

وطنا اليوم:اقتراب حلول عيد الأضحى 2024 وإعلان عدد من الدول موعده الذي من المقرر أن يكون يوم الأحد 16 حزيران 2024، وفق ثبوت الرؤية الشرعية في الأردن والسعودية، ومصر، فيما أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان سلطنة عمان تعذر رؤية الهلال.
وكان مركز الفلك الدولي كشف في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن العديد من الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 أيار 2024م، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا، وتلك الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 حزيران ، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت 08 حزيران أو الأحد 09 حزيران ، ويكون أول أيام عيد الأضحى 2024 فيها يوم الاثنين 17 حزيران أو الثلاثاء 18 حزيران .
وأوضح المركز أن رؤية الهلال اليوم الجمعة 7 حزيران ممكنة بالعين المجردة من غالبية دول العالم، فعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت 08 حزيران ، ويكون يوم الاثنين 17 حزيران أول أيام عيد الأضحى 2024 فيها.
وتابع مركز الفلك الدولي أن ذلك يأتي في حين أن غالبية الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الخميس 09 أيار، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 06 حزيران ، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 07 حزيران أو السبت 08 حزيران ، ويكون أول أيام عيد الأضحى 2024 فيها يوم الأحد 16 حزيران أو الاثنين 17 حزيران ، إذ إن القمر يوم الخميس 06 حزيران سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 حزيران ، ليكون يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى 2024 فيها أو الثلاثاء 18 حزيران


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