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المستشفيات الميدانية الأردنية… تاريخ عريق من الإنسانية

7 يونيو 2024
المستشفيات الميدانية الأردنية… تاريخ عريق من الإنسانية

وطنا اليوم:جسدت القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي سردية إنسانية كان أبرز مشاهدها المستشفيات الميدانية التي لبت النداء محليا وإقليميا ودوليا سعياً إلى القضاء على ويلات الحروب وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن الشعوب.

والمتتبع عن كثب، مسيرة المستشفيات الميدانية الأردنية التي نهضت بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ أكثر من عقد من الزمن ، يكشف عن دورها الإنساني النبيل تجاه الأشقاء والأصدقاء المنطلق من الثوابت الأردنية الوطنية الهاشمية الراسخة والرامية إلى إحلال الأمن والسلام والطمأنينة وتحقيق المعاني السامية.

 


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