بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

6 يونيو 2024
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 6 حزيران 2024، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتمل الإنزالان على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 102 إنزالٍ جويٍ 258 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

11:32

تكدس هائل لشاحنات المساعدات شرق سيناء بسبب إغلاق معبر رفح

11:27

المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

11:24

“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

11:16

السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

11:10

شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

11:06

الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

11:05

ترامب: سأغلق الحدود وأنفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ أميركا

11:04

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

11:00

وفيات الجمعة 7-6-2024

09:25

تصريح صادم لماثيو ميلر بحق الفلسطينيين .. والخارجية الأميركية تبرر الهفوة

09:16

وفاة شخص أضرم النار في نفسه بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024