بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بايدن يقرر إغلاق الحدود مع المكسيك أمام الهجرة غير النظامية

5 يونيو 2024
Asylum seeking migrants from Central America line-up along the border wall as they wait to surrender to the U.S. border patrol, after they crossed the Rio Grande river into the United States from Mexico, in Penitas, Texas, U.S., April 2, 2019. REUTERS/Adrees Latif SEARCH "RIO GRANDE PATROL" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

وطنا اليوم:كما كان متوقعًا، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا واسع النطاق على لجوء المهاجرين الذين يتم القبض عليهم بشكل غير قانوني أثناء عبورهم الحدود الأمريكية المكسيكية، في خطوة تنفيذية كبيرة قبل انتخابات نوفمبر.

وكشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن وقف التعامل مع طلبات اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك، عندما يصل الدخول غير القانوني إلى عتبة يعتبرها مفرطة.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ على الفور لأنه يتم تفعيل السياسة الجديدة عندما يصل عدد الاعتقالات بسبب الدخول غير القانوني إلى 2500 شخص، بينما يدخل حوالي 4 آلاف شخص بالفعل إلى الولايات المتحدة كل يوم. 

قرار بايدن يعد  تحولا كبيرا في سياسته بشأن قضية حاسمة في عام انتخابات مصيرية بالنسبة له، وللحزب الديمقراطي، حيث تعرّض بايدن لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بشأن الزيادة غير المسبوقة في عدد الوافدين الجدد.

ويقول منتقدو القرار إنه سيعرض المهاجرين للخطر وينتهك التزامات واشنطن الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للتهديد، بينما تنفي إدارة بايدن ذلك.

وسيكون هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، وستجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها الجمهوري ترمب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن.

في ذات السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الاثنين: “ما يمكنني قوله هو أننا نبحث باستمرار ودائماً في جميع الخيارات لمحاولة التعامل حقيقة مع نظام الهجرة، وهو نظام معطل منذ عقود”.

وبحسب إحصائيات أميركية فقد عبر أكثر من 2.4 مليون مهاجر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في عام 2023 وحده، معظمهم من أميركا الوسطى وفنزويلا، وتسافر أعداد متزايدة من المهاجرين من أجزاء أخرى من العالم إلى أميركا اللاتينية ثم تتجه شمالاً إلى الولايات المتحدة، ارتفع عدد المهاجرين إلى مستوى قياسيّ بلغ 10 آلاف يوميًا في ديسمبر الماضي، ومع أنه انخفض بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، تظهر استطلاعات الرأي أنّ هذه القضية هي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها بايدن في الانتخابات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

11:32

تكدس هائل لشاحنات المساعدات شرق سيناء بسبب إغلاق معبر رفح

11:27

المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

11:24

“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

11:16

السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

11:10

شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

11:06

الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

11:05

ترامب: سأغلق الحدود وأنفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ أميركا

11:04

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

11:00

وفيات الجمعة 7-6-2024

09:25

تصريح صادم لماثيو ميلر بحق الفلسطينيين .. والخارجية الأميركية تبرر الهفوة

09:16

وفاة شخص أضرم النار في نفسه بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024