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حزن يجتاح الرمثا إثر وفاة شابين بحادث سير في عمان

منذ دقيقتين
حزن يجتاح الرمثا إثر وفاة شابين بحادث سير في عمان

وطنا اليوم:فقدت مدينة الرمثا فجر امس الاثنين شابين في مقتبل العمر اثر حادث سير مفجع في العاصمة عمان.
ووفقا للمعلومات توفي كل من أحمد عاهد المرشد الزعبي ومالك عارف محمد الهندي، فيما أصيب شابين أخرين كانا معهما في ذات المركبة وحالتهم الصحية خطرة.
وتوشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن على الفقيدين.
وقال الناشط الاجتماعي د.زيد السمكري في تغريدة له على حسابع عبر X:”حوادث السير خطفت ارواح العديد من شباب الوطن في مقتبل العمر، لذلك نثني دائماً على جهود التوعية المرورية ونحث على تغليظ العقوبات الرادعة للحد من الخسائر البشرية المؤلمة.
مالك الهندي وأحمد الزعبي خريجين في مقتبل العمر، مجتهدين، و كانوا مقبلين على دراسة الطب وكنت قد نصحتهم ببعض الجامعات المرموقة وتم القبول، لكن وافتهم المنية فجر اليوم بحادث سير مروع في عمّان”.
وبين السمكري أن أحد الشبان كان يحتفل بقبوله بجامعة طب في إسبانيا، موضحا أن الشابان معروفان بخلقهما بين أبناء جيلهما.


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