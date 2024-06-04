شهيدان خلال اشتباك مع الاحتلال في طولكرم

وطنا اليوم:أفادت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، باستشهاد اثنين من عناصرها خلال اشتباك ميلح مع الاحتلال في طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن فجر بالضفة الغربية فجر الثلاثاء، ما أدى إلى اندجلاع اشتباكات في طولكرم، كما اقتحمت قوات مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية.

من جهته زعم جيش الاحتلال القضاء على مسلحين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مستوطنات في طولكرم.

وأعلنت مصادر إرتقاء الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة وأحمد مصطفى رجب من مخيم طولكرم برصاص الاحتلال قرب بوابة “تسانعوز ” غرب المدينة.