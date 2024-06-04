بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الكلالدة: انفجار سكاني في عمان يدق ناقوس الخطر

منذ 31 ثانية
الكلالدة: انفجار سكاني في عمان يدق ناقوس الخطر

وطنا اليوم:مع قرب وصول سكان العاصمة عمان إلى خمسة ملايين نسمة في مساحة جغرافية صغيرة، يدق ناقوس خطر من جراء احتمالية تفاقم مشكلة الازدحامات المرورية وخطر على البنية التحتية.
ويبلغ عدد سكان العاصمة عمان 4,7 مليون نسمة ما يعني 626 نسمة لكل كم مربع، والتي تعد أكبر محافظة من حيث عدد السكان وثالث أكبر محافظة من حيث المساحة والتي تبلغ 7579 كم مربع.
وقال مستشار العمارة والتصميم الحضري د. مراد الكلالدة إن هناك انفجار سكاني حقيقي وهذا مصطلح يستدعي التعامل معه بشكل جدي، مشيرا إلى حديث أمين عمان يوسف الشواربة بشأن التعداد السكاني الذي يدق جرس الإنذار في العاصمة عمان.
ولفت إلى أن المشكلة تكمن في وجود نصف عدد المواطنين في دولة واحدة بمدينة، داعيا إلى ضرورة الموازنة بين التنمية المتوازنة في باقي المدن المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية كالتعدين والسياحة وبين العاصمة.
وأكد الكلالدة، أن عدم وجود مشاريع انتاجية في المحافظات سيجبر المواطنين إلى الدخول للمدن لإيجاد وظائف، وهذا يزيد من الأعباء على المدن.
وشدد على ضرورة وقف مخطط عمان الشمولي من قبل أمانة عمان الذي يدعو إلى التكثيف العمراني، مشيرا إلى أن المخطط يؤدي إلى مزيد من الازدحامات والأخطر من ذلك هو الضغط على شبكة البنية التحتية والصرف الصحي.
ودعا إلى ضرورة وقف النمو الحضري والتكثيف الحضري بحيث التقليل من الزيادة والتدفق إلى العاصمة عمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:09

فلسطينية ترثي والدها : ولد أبي في خيمة ومات بخيمة

05:34

شباب كركيون في منزل إبراهيم الطراونة: نؤازرك

04:32

إصابة 6 إسرائيليين خلال مكافحة حرائق هائلة في كريات شمونة

03:29

استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة اليوم

02:23

16 شخصًا بينهم مستشار للحرس الثوري .. ضحية القصف الإسرائيلي على حلب

01:22

محطة الفحص المتنقل في حدائق الحسين تفحص 187 مركبه وتنجز 150 معامله باول يوم عم

00:56

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

23:18

والد أمين عام وزارة الثقافة في ذمة الله

22:00

ما هكذا تُدار الأحزاب وقيادات ستُدمر التجربة

21:21

ابو السمن والقضاة يستعرضان واقع العمل في مشاريع جمركية تنفذها وزارة الاشغال

20:45

الهباش: إيران تملي على حماس ما تريد

20:37

الهيئة المستقلة تطلب تزويدها بأماكن الدعايات الانتخابية لنشرها

وفيات
وفاة الفاضلة سعاد عودة ارملة الراحل ابراهيم السمانوفيات الاثنين 3-6-2024وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة الله