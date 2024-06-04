الكلالدة: انفجار سكاني في عمان يدق ناقوس الخطر

وطنا اليوم:مع قرب وصول سكان العاصمة عمان إلى خمسة ملايين نسمة في مساحة جغرافية صغيرة، يدق ناقوس خطر من جراء احتمالية تفاقم مشكلة الازدحامات المرورية وخطر على البنية التحتية.

ويبلغ عدد سكان العاصمة عمان 4,7 مليون نسمة ما يعني 626 نسمة لكل كم مربع، والتي تعد أكبر محافظة من حيث عدد السكان وثالث أكبر محافظة من حيث المساحة والتي تبلغ 7579 كم مربع.

وقال مستشار العمارة والتصميم الحضري د. مراد الكلالدة إن هناك انفجار سكاني حقيقي وهذا مصطلح يستدعي التعامل معه بشكل جدي، مشيرا إلى حديث أمين عمان يوسف الشواربة بشأن التعداد السكاني الذي يدق جرس الإنذار في العاصمة عمان.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في وجود نصف عدد المواطنين في دولة واحدة بمدينة، داعيا إلى ضرورة الموازنة بين التنمية المتوازنة في باقي المدن المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية كالتعدين والسياحة وبين العاصمة.

وأكد الكلالدة، أن عدم وجود مشاريع انتاجية في المحافظات سيجبر المواطنين إلى الدخول للمدن لإيجاد وظائف، وهذا يزيد من الأعباء على المدن.

وشدد على ضرورة وقف مخطط عمان الشمولي من قبل أمانة عمان الذي يدعو إلى التكثيف العمراني، مشيرا إلى أن المخطط يؤدي إلى مزيد من الازدحامات والأخطر من ذلك هو الضغط على شبكة البنية التحتية والصرف الصحي.

ودعا إلى ضرورة وقف النمو الحضري والتكثيف الحضري بحيث التقليل من الزيادة والتدفق إلى العاصمة عمان.