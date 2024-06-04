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إصابة 6 إسرائيليين خلال مكافحة حرائق هائلة في كريات شمونة

منذ 19 ثانية
إصابة 6 إسرائيليين خلال مكافحة حرائق هائلة في كريات شمونة

وطنا اليوم_قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 6 إسرائيليين أصيبوا خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة التي التهمت عدة منازل في كريات شمونة.

 

 

وقبل قليل، إن فرق الإطفاء الإسرائيلية تطلب دعما من ألوية أخرى للسيطرة على الحرائق الهائلة في كريات شمونة.

 

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن “الشمال يحترق ومعه أيضا قوة الردع الإسرائيلية وهذه حكومة بلا إستراتيجية”.

 

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال إن الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء، مضيفا “وحان الوقت ليحترق لبنان”.

 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن فرق الإطفاء في كريات شمونة تحاول منع امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.


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