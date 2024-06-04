استمرار تأثر المملكة بالموجة الحارة اليوم

وطنا اليوم_يوم الثلاثاء نهاراً : تبقى المملكة تحت تاثيرالموجة الحارة، لذا يسود طقس حار فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

التحذيرات ليوم الثلاثاء:

خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية.

عدم ترك عبوات العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات

عدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

الابتعاد عن السباحة في قنوات المياه والبرك الزراعية والسدود

أما يوم الاربعاء نهاراً: انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم الاربعاء :

خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في اوقات الذروة (وقت الظهيرة).

خطر حدوث الحرائق في الاماكن الحرجية.

عدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

ولمتابعة اخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع وزارة النقل www.mot.gov.jo أو موقع إدارة الأرصاد الجوية www.jmd.gov.jo على شبكة الأنترنت أو على صفحات التواصل الاجتماعي FACEBOOK أو الأتصال على الموظف المناوب في مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER